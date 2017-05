馬克龍當選法國總統 下月國會選舉成第一挑戰

By

【KTSF 陳嘉琪報導】

ㄧ如外界所料,馬克龍當選成為新任法國總統,但如果他創立的前進黨未能在下個月的國會選舉取得過半數議席,施政亦只會舉步維艱。

馬克龍當選後,新任法國總統後幾乎肯定沒有時間休息,他要為5個星期後的國會下議院,亦即是國民議會選舉備戰。

馬克龍能否能夠履行競選承諾,便要視乎所屬政黨是否在577席的國會中奪得過半數的289席 。

但不論是瑪麗娜勒龐還是馬克龍,加起來連十分一也沒有,前者所屬的「國民陣線」有兩席,以獨立身分參選的馬克龍更連一席也沒有。

換言之,馬克龍順利入主愛麗舍宮,如果要令出必行,他新成立的「前進黨」就一定要在6月11日及18日的兩輪投票中,一舉取得289席,否則施政便處處受到掣肘。

身為總統的他,更要任命最大黨的人選出任總理,實行總統管外交,總理管內政的「共治」局面。

不過分析指出,馬克龍以高達65%的得票率當選,以「前進黨」身份競選的候選人,便愈有機會晉身國會,加上社會及共和兩大黨群龍無首,大約200名議員又不會連任,馬克龍未必沒有機會再贏一仗。

