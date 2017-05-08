馬克龍當選法國總統 下月國會選舉成第一挑戰

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【KTSF 陳嘉琪報導】

ㄧ如外界所料，馬克龍當選成為新任法國總統，但如果他創立的前進黨未能在下個月的國會選舉取得過半數議席，施政亦只會舉步維艱。

馬克龍當選後，新任法國總統後幾乎肯定沒有時間休息，他要為5個星期後的國會下議院，亦即是國民議會選舉備戰。

馬克龍能否能夠履行競選承諾，便要視乎所屬政黨是否在577席的國會中奪得過半數的289席 。

但不論是瑪麗娜勒龐還是馬克龍，加起來連十分一也沒有，前者所屬的「國民陣線」有兩席，以獨立身分參選的馬克龍更連一席也沒有。

換言之，馬克龍順利入主愛麗舍宮，如果要令出必行，他新成立的「前進黨」就一定要在6月11日及18日的兩輪投票中，一舉取得289席，否則施政便處處受到掣肘。

身為總統的他，更要任命最大黨的人選出任總理，實行總統管外交，總理管內政的「共治」局面。

不過分析指出，馬克龍以高達65%的得票率當選，以「前進黨」身份競選的候選人，便愈有機會晉身國會，加上社會及共和兩大黨群龍無首，大約200名議員又不會連任，馬克龍未必沒有機會再贏一仗。

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