法國一名非裔青年懷疑遭警察以警棍粗暴對待,肛門撕裂事件,總統奧朗德前往醫院探望傷者,內政部確認四名涉案警員已停職。

22歲的泰奧仍然留醫,總統奧朗德事發後五日到醫院探望,泰奧上星期四送院時肛門撕裂,接受手術後仍不時失禁,估計要留醫兩個月,他指遭到四名警員虐打,更被警棍塞入肛門。奧朗德逗留了約半小時,泰奧表示感謝,又呼籲民眾停止暴力示威,信任司法制度能彰顯公義。

泰奧的遭遇觸發多地連日示威,首都巴黎不少民眾星期二晚上街抗議,要求嚴懲涉事的警員,有示威者襲擊警車,大批防暴警察戒備。

而在泰奧居住的社區,不少汽車遭焚毀後,當局拘留了二十多名示威者,內政部長勒魯在國會發言,確認已經將四名涉事警員停職,強調政府不會姑息這類事件。

