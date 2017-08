By

【KTSF】

法國第二大城市馬賽週一早上發生汽車傷人案,一部小型客貨車涉嫌先後撞入兩個距離3英哩的巴士站,造成至少一人死亡,一人受傷。

35歲的肇事司機已被拘捕,作案動機不明,警方稱在司機身上找到一封關於心理治療中心的信件,警方相信案件並非恐怖襲擊。

