法國極右國民陣線領袖瑪麗娜勒龐涉嫌挪用歐洲議會公款,被正式起訴,她否認控罪。

48 歲的瑪麗娜勒龐擔任歐洲議會議員期間,涉嫌申領約500萬歐元津貼,支付兩名實際在法國工作的國民陣線人員的薪金,並將他們申報為助理。

歐盟規定,議會資金只能用於在歐盟工作的助理。瑪麗娜勒龐否認指控並計劃上訴,申請終止調查。

連同瑪麗娜勒龐,國民陣線有17名歐洲議會議員現時正就助理開支接受調查。

