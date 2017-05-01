法國巴黎五一示威釀警民衝突 有警員受傷

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法國巴黎的五．一遊行演變成警民衝突，有人投擲燃燒彈，導致警員受傷。部份示威者針對極右總統候選人、瑪麗娜勒龐的政治主張，她與對手馬克龍繼續在星期日次輪投票前，爭取更多支持。

其他同袍繼續進迫示威者時，有警員受傷走回頭。衝突主要集中在巴士底廣場及民族廣場附近的多梅尼爾大街（Avenue Daumesnil）。

當地傳媒報道，有逾百名蒙面人士混入示威人群中，發動遊行的工會隊伍則在衝突平息時，繼續示威。

不少人向警員舉手，示意沒有武器或並非滋事分子。混亂過後，有多人受傷、頭部流血，亦有人臥倒在地接受治理。

今年的五．一示威除了一貫爭取勞工權益等訴求，還涉及總統大選的議題。當局亦嚴陣以待，調動約9,000名軍警維持秩序保安。部份示威者反瑪麗娜勒龐的立場鮮明。

她這天在巴黎一個會議中心舉行造勢大會，表明將挑選立場接近的初選手下敗將、法蘭西崛起的參選人杜邦艾尼昂出任總理，批評對手馬克龍可能起用社會黨舊人，卻不敢公布人選。

瑪麗娜的父親老勒龐與支持者紀念民族英雄聖女貞德，雖然遭女兒劃清界線，但仍呼籲支持者投票給她。

馬克龍則前往塞納河畔，悼念1995年大選、在國民陣線造勢活動後，遭推進河中溺斃的29歲摩洛哥裔男子。老勒龐當時否認支持者與事件有關，指有人想抹黑他們。馬克龍指不會忘記事件，法國人亦不應忘記。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

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