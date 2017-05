法國巴黎五一示威釀警民衝突 有警員受傷

By

法國巴黎的五.一遊行演變成警民衝突,有人投擲燃燒彈,導致警員受傷。部份示威者針對極右總統候選人、瑪麗娜勒龐的政治主張,她與對手馬克龍繼續在星期日次輪投票前,爭取更多支持。

其他同袍繼續進迫示威者時,有警員受傷走回頭。衝突主要集中在巴士底廣場及民族廣場附近的多梅尼爾大街(Avenue Daumesnil)。

當地傳媒報道,有逾百名蒙面人士混入示威人群中,發動遊行的工會隊伍則在衝突平息時,繼續示威。

不少人向警員舉手,示意沒有武器或並非滋事分子。混亂過後,有多人受傷、頭部流血,亦有人臥倒在地接受治理。

今年的五.一示威除了一貫爭取勞工權益等訴求,還涉及總統大選的議題。當局亦嚴陣以待,調動約9,000名軍警維持秩序保安。部份示威者反瑪麗娜勒龐的立場鮮明。

她這天在巴黎一個會議中心舉行造勢大會,表明將挑選立場接近的初選手下敗將、法蘭西崛起的參選人杜邦艾尼昂出任總理,批評對手馬克龍可能起用社會黨舊人,卻不敢公布人選。

瑪麗娜的父親老勒龐與支持者紀念民族英雄聖女貞德,雖然遭女兒劃清界線,但仍呼籲支持者投票給她。

馬克龍則前往塞納河畔,悼念1995年大選、在國民陣線造勢活動後,遭推進河中溺斃的29歲摩洛哥裔男子。老勒龐當時否認支持者與事件有關,指有人想抹黑他們。馬克龍指不會忘記事件,法國人亦不應忘記。

