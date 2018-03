By

法國著名時裝設計師紀梵希(Hubert de Givenchy)逝世,終年91歲。

紀梵希最為人認識的作品,是1961年電影《珠光寶氣》中女主角柯德莉夏萍穿過的黑色長裙。

身高 1.98 米,即是差不多6呎6吋的紀梵希,被喻為時裝界巨人,設計以優雅高貴見稱,深受上流社會女士歡迎。

紀梵希於 1952 年創立自己的品牌,1995年68歲時退休,曾經為已故美國總統甘迺迪的夫人積奇蓮設計服裝。紀梵希的伴侶證實,紀梵希星期六在睡夢中離世。

