東灣佛利蒙市發生本年第二宗兇殺案,一名男子週日晚被利刀刺死,懷疑涉案的一名婦人被警方拘捕。

警方於晚上10時左右接獲舉報,指Fremont大道41000號路段發生利刀傷人案,警員到場後,發現一名男子中刀受傷,男子送院搶救無效死亡。

有目擊者對警方透露,事件源於一宗家庭暴力糾紛,婦人被指行兇後,駕駛一輛銀色平治E系汽車逃走。

警方憑藉證人提供的車牌號碼,查出登記車主的身分,並根據登記地址前往Logan Drive 38000號路段,並於上址發現該輛汽車。

至晚上11時45分左右,警員看到婦人登上汽車離開,立即上前把車截停,並將她拘捕,同時起回被指涉案的兇器。

