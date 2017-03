By

東灣佛利蒙市一名52歲婦人週一涉嫌高買,再被指襲擊一名女店員,已被警方拘捕。

警方於下午4時28分接報,指Mowry大街2600號路段一間商店發生襲擊案。

女店員向警方報稱,一名婦人涉嫌高買,被她帶出店舖外,接著婦人突然發難,徒手襲擊女店員的肩部。

婦人接著拔足逃跑,警方接著在Civic Center Drive發現婦人,並將她拘捕。

