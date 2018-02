佛利蒙4匪持搶入屋打劫 3住戶遇襲受傷

By

【KTSF 陳令楠報導】

東灣佛利蒙市(Fremont)一間住宅週三晚遭到入屋搶劫,匪徒持槍搶走財物,並造成3人受傷。

警方指,事發於Little Foot Place 45000號地段的一棟住宅,週三晚約8點40分,警方接到一名女子報案稱,有人闖入家中搶劫,當時住宅內共有7人,包括兩名未成年人,其中一名事主Prasanth Pennepalli回憶事發經過。

Pennepalli說:”我當時在臥室裡,聽見我的妻子大叫,有人用槍指著我們的頭,然後我開始叫,’不要開槍,不要開槍’,我的話還沒說完,有人就過來打我的頭。”

警方表示,犯案的4名匪徒每人手上都有槍,他們搶走住宅內的現金、珠寶,以及電子產品,總值約為8,000元,隨後他們乘坐一部等待接應的深色SUV汽車逃走。

