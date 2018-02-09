佛利蒙4匪持搶入屋打劫 3住戶遇襲受傷

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【KTSF 陳令楠報導】

東灣佛利蒙市（Fremont）一間住宅週三晚遭到入屋搶劫，匪徒持槍搶走財物，並造成3人受傷。

警方指，事發於Little Foot Place 45000號地段的一棟住宅，週三晚約8點40分，警方接到一名女子報案稱，有人闖入家中搶劫，當時住宅內共有7人，包括兩名未成年人，其中一名事主Prasanth Pennepalli回憶事發經過。

Pennepalli說：”我當時在臥室裡，聽見我的妻子大叫，有人用槍指著我們的頭，然後我開始叫，’不要開槍，不要開槍’，我的話還沒說完，有人就過來打我的頭。”

警方表示，犯案的4名匪徒每人手上都有槍，他們搶走住宅內的現金、珠寶，以及電子產品，總值約為8,000元，隨後他們乘坐一部等待接應的深色SUV汽車逃走。

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