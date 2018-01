By

【KTSF】

東灣佛利蒙市(Fremont)週一有人相約買家交易一部iPhone X時,遭到對方搶劫,涉案男子已被警方拘捕。

受害人是透過OfferUp應用程式,出售一部iPhone X,18歲疑犯聯絡受害人,並相約在佛利蒙市見面交收。

雙方見面後,就在受害人拿出手機交給疑犯之際,疑犯被指掏出胡椒噴霧噴向受害人,並企圖奔逃。

受害人見狀追著疑犯到一間店舖,並立即報警,疑犯無路可走,躲在店舖的洗手間中,直至警員到場將他拘捕。

