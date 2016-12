By

東灣佛利蒙市週二下午光天化日下發生街頭劫案,一名男子被兩名賊匪強搶財物,他在追截賊匪時弄傷手,賊匪在事故中成功逃脫。

事發於中午12時左右,地點在Fremont大道與Ashton Place之間的Nicolet大街。

兩名男疑犯趨近受害人,一人向他索煙,另一人向他出示利刀,喝令受害人交出現金和首飾。

疑犯得手後乘坐一輛舊款客貨車逃走,車身油漆已剝落,可能是一輛Dodge客貨車。

在賊匪離開時,受害人一度試圖抓著車門,阻止他們逃走,導致手部受傷。

持刀疑犯被指是白人男子,年約30餘歲,頭髮不潔,衣衫襤褸。

索煙的疑犯被指是非裔,年約30餘歲。

