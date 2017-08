By

【KTSF 陳令楠報導】

東灣佛利蒙市(Fremont)警方正在追捕兩名涉嫌在一宗網上交易中,偷走名牌球鞋的兩名男子,其中一人是亞裔。

警方稱,兩名男子在分類廣告網站Craigslist上,相約出售一對名賣球鞋的賣家,到Warm Springs大道47000號地段見面。

雙方見面後,其中一名男子拿走鞋子,但沒有付錢,賣家詢問時,男子被指拳打對方,導致他受傷,並搶走對方手機。

據警方描述,其一名疑犯是20幾歲亞裔男子,中等身形、橙色頭髮、穿著黑色衫與黑藍色鞋。

另一名疑犯是30幾歲非洲裔男子,戴著藍色帽子、穿著彩色恤衫與黑色鞋。

