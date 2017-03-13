佛利蒙兩人報稱在車中遇劫 搶匪或多達8人

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東灣佛利蒙市上週三凌晨發生持械劫案，有兩名人士報稱身處車內時，突遭多達8名搶匪打劫。
據警方透露，事發於凌晨2時14分左右，地點在Mowry大街5100號路段，受害人報稱有3名搶匪向他們的汽車走來，然後持槍指嚇他們交出財物。
受害人報稱估計有7至8人涉案，他們得手後乘坐多輛汽車向著Farrell Drive逃走。
警方透露，其中一輛汽車可能是一輛黑色寶馬四門房車，這輛汽車也可能涉及週二晚發生的連環劫案。
第二輛汽車是一輛銀色四門房實，可能是本田Accord汽車。
受害人報稱他們的錢包、手提電話和鎖匙被搶走。
持槍賊匪被指是非洲裔，年約20餘歲，身高5呎10吋，體重260磅，身材魁梧，蓄短黑髮，犯案時身穿黑紅兩色連帽上衣，藍色牛仔褲。
第二名賊匪也被指是非洲裔，年約20餘歲，身高5呎8吋，體重200磅，身材瘦削，蓄短黑髮，短鬚，戴金屬框眼鏡。
任何人如能對本案提供消息，請聯絡佛利蒙市警局，電話：(510) 790-6800。
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