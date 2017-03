佛利蒙兩人報稱在車中遇劫 搶匪或多達8人

By

東灣佛利蒙市上週三凌晨發生持械劫案,有兩名人士報稱身處車內時,突遭多達8名搶匪打劫。

據警方透露,事發於凌晨2時14分左右,地點在Mowry大街5100號路段,受害人報稱有3名搶匪向他們的汽車走來,然後持槍指嚇他們交出財物。

受害人報稱估計有7至8人涉案,他們得手後乘坐多輛汽車向著Farrell Drive逃走。

警方透露,其中一輛汽車可能是一輛黑色寶馬四門房車,這輛汽車也可能涉及週二晚發生的連環劫案。

第二輛汽車是一輛銀色四門房實,可能是本田Accord汽車。

受害人報稱他們的錢包、手提電話和鎖匙被搶走。

持槍賊匪被指是非洲裔,年約20餘歲,身高5呎10吋,體重260磅,身材魁梧,蓄短黑髮,犯案時身穿黑紅兩色連帽上衣,藍色牛仔褲。

第二名賊匪也被指是非洲裔,年約20餘歲,身高5呎8吋,體重200磅,身材瘦削,蓄短黑髮,短鬚,戴金屬框眼鏡。

任何人如能對本案提供消息,請聯絡佛利蒙市警局,電話:(510) 790-6800。

