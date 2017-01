By

【KTSF】

灣區近日遭受連場風暴吹襲,降下豪雨,在東灣佛利蒙市,Alameda溪因為水位不斷上升,淹浸了Niles Canyon路,剛巧駕車路過的一名司機與乘客被困,需要勞動警方和消防員救出。

事發於週二晚上11時左右,一名司機致電報警,指汽車在Niles Canyon路被洪水圍困。

Niles Canyon路亦即84號公路,在晚上10時左右因為山泥傾瀉和水浸早已關閉,但該名司機與乘客駕車從小路駛進,很快被洪水圍困,汽車更被洪水沖刷至失控打圈。

警方與消防員最後在橫過Alameda溪一道橋附近的Mission大道以西,發現該輛汽車,車上二人都沒有受傷。

