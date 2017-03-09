佛利蒙一天爆3宗持械劫案 賊匪13分鐘內連劫3人

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東灣佛利蒙市週二晚發生3宗持械街頭劫案，案發時間在13分鐘內，警方懷疑是同一班賊匪所為。

警方稱，案發地點想隔約5哩，賊匪目前仍未落網。

警方在晚上10時19分接獲第一宗案件的舉報，女受害人當時沿Logan Drive向著Mattos Drive步行，兩名男子突然從一輛汽車跳出，持槍指嚇受害人交出其手提電腦和手機。

至晚上10時28分，警方接獲第二宗案件的舉報，案發地點在Wainwright Common 39500號路段，男受害人當時在停車場泊車，一名疑犯敲打其車窗，持槍搶走男受害人的手機。

警方在晚上10時32分再接獲第三宗案件的舉報，地點在Everglades Park Drive，受害人在家門外的車道被搶走手袋。

首名男疑犯被指約6呎高，非洲裔，年約20餘歲，頭戴黑色冷帽，身穿黑色連帽上衣。

第二名男疑犯也是非洲裔，身材瘦削，年約20餘歲，身高約5呎11吋，身穿白色連帽上衣，橙色運動褲。

警方稱案件可能還涉及另外兩名疑犯，但警方沒有透露詳情。

疑犯被指乘坐一輛藍色或黑色的寶馬四門房車，出廠年份介乎2012年至2015年，車牌號碼開首數字可能是6。

事發後，警方曾截停多輛汽車調查，但未尋獲疑犯。

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