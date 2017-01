兩人在佛利蒙一高中被搶錢包 警拘少年疑犯

By

東灣佛利蒙市一所高中上週四晚發生持械劫案,兩名受害人被搶錢包,警方經過近一週調查後,終於拘捕懷疑涉案的未成年少年。

事發於Irvington 高中,地止在Blacow路41800號,在晚上8時12分左右,疑犯在校內的籃球場用槍指嚇一名男子和另一名未成年人,搶走他們的錢包,得手後朝Grimmer大道方向逃走。

警方於事發後兩分鐘內抵達現場,在搜尋的過程中,警方找回受害人的錢包,但疑犯成功逃脫。

經過連日追查後,警方於週三晚10時左右,在Irvington高中附近的Norwood Terrace 4600號路段拘捕一名未成年疑犯,並起回疑犯懷疑在劫案中使用的槍械,經檢驗後證實槍械是仿具。

由於疑犯尚未成年,警方沒有公布其身分,只透露他目前並非佛利蒙聯合校區的學生。

