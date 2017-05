佛利蒙市致命車禍 18歲女子當場斃命

By

【KTSF】

東灣佛利蒙市週日凌晨發生致命車禍,一名18歲女子在車禍中喪命。

事發於凌晨2時半左右,地點在Fremont大道夾Darwin路,警方表示,一輛黑色豐田Yaris汽車從Fremont大道南行線左轉到Darwin路東行線,期間與正在Fremont大道北行的一輛藍色Chevrolet Malibu汽車撞上。

坐在Yaris汽車前座乘客座位的18歲女子Shane Marcelino當場不治,司機是其39母親,她身受重傷,已送院救治。

駕駛Malibu汽車是一名23歲男子,前座乘客是一名25歲男子,二人都受輕傷,需要送院治療。

當局正在調查事故是否與醉酒駕駛有關,暫時沒有人被捕。

任何人如能對車禍提供消息,請聯絡佛利蒙市警方,電郵:Agregory@fremont.gov.

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。