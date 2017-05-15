佛利蒙市致命車禍 18歲女子當場斃命

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東灣佛利蒙市週日凌晨發生致命車禍，一名18歲女子在車禍中喪命。

事發於凌晨2時半左右，地點在Fremont大道夾Darwin路，警方表示，一輛黑色豐田Yaris汽車從Fremont大道南行線左轉到Darwin路東行線，期間與正在Fremont大道北行的一輛藍色Chevrolet Malibu汽車撞上。

坐在Yaris汽車前座乘客座位的18歲女子Shane Marcelino當場不治，司機是其39母親，她身受重傷，已送院救治。

駕駛Malibu汽車是一名23歲男子，前座乘客是一名25歲男子，二人都受輕傷，需要送院治療。

當局正在調查事故是否與醉酒駕駛有關，暫時沒有人被捕。

任何人如能對車禍提供消息，請聯絡佛利蒙市警方，電郵：Agregory@fremont.gov.

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