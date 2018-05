By

【KTSF】

東灣佛利蒙市(Fremont)Ardenwood區週一發生風化案,一名婦人在住屋的車庫中,被一名男子非禮。

警方表示,婦人當時剛駕車駛進車庫,她打開車門坐在車中,這時有一名男子上前摸她胸部。

婦人被侵犯後立即驚叫,男子這時回應說:”噢,對不起,進錯屋。”之後拔足逃跑。

警員到場後,出動警犬追蹤疑犯的氣味到附近的小徑,但沒有任何發現。

疑犯被指是非洲裔,年約20餘歲,留有山羊鬚,身高約6呎,體重約160磅,頭戴帽球帽,身穿黑色或灰色橫間長袖上衣。

