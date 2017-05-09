佛利蒙市警民合作 尋回失竊輪椅專用廂型車（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】
東灣佛利蒙市發生一宗警民合作迅速破案的竊車事件，上週六有居民報案稱，一輛輪椅專用的廂型車被人偷走，在警方以及社區的通力協助下，這台改造後的車輛已經在週一尋回。
失竊的白色廂型車是2014年的Chrysler Town and Country van，車輛經過改裝，可以讓輪椅上下車的車輛。
車主是一名需要使用輪椅的殘障女性，剛剛過去的週六介於早上10點到晚上9點期間，於佛利蒙市的Blake大街300號路段被偷。
車主報案之後，警方立即將照片放上社交媒體，呼籲社區民眾協尋並提供線索，結果有民眾看到之後，通報看到這輛車。
警方隨後在Parkside Drive找到了失竊的車輛，不過竊車嫌犯則尚未抓獲，警方也還未公布有關嫌犯的資訊。
更多新聞：
(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )
版權所有，不得轉載。