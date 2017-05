佛利蒙市警民合作 尋回失竊輪椅專用廂型車（視頻）

By

【KTSF 古琳嘉報導】

東灣佛利蒙市發生一宗警民合作迅速破案的竊車事件,上週六有居民報案稱,一輛輪椅專用的廂型車被人偷走,在警方以及社區的通力協助下,這台改造後的車輛已經在週一尋回。

失竊的白色廂型車是2014年的Chrysler Town and Country van,車輛經過改裝,可以讓輪椅上下車的車輛。

車主是一名需要使用輪椅的殘障女性,剛剛過去的週六介於早上10點到晚上9點期間,於佛利蒙市的Blake大街300號路段被偷。

車主報案之後,警方立即將照片放上社交媒體,呼籲社區民眾協尋並提供線索,結果有民眾看到之後,通報看到這輛車。

警方隨後在Parkside Drive找到了失竊的車輛,不過竊車嫌犯則尚未抓獲,警方也還未公布有關嫌犯的資訊。

