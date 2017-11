By

【KTSF】

週日晚在東灣佛利蒙市(Fremont),有人舉行非法的汽車雜耍活動,並損壞了一輛巡邏警車。

事發在週日晚約11點,地點在佛利蒙市的Lake View大道,有上百人到場觀看。

當警察到場時,觀看人群四散,有人向警察擲石,隨後活動取消,之後有一群蒙面的疑犯開著車,圍著警察的巡邏車漂移,並將巡邏車的右側倒後鏡撞爛。

上週五晚在東灣奧克蘭市(屋崙),也有人舉行類似的汽車雜耍活動,當警車到場,參加人士亦隨即四散。

但這些汽車雜耍活動,警方取締了一個,另外一個就會在其他地方開始。

警方指,這類集會通常惹來兇殺、槍擊、致命車禍等罪案。

