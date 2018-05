佛利蒙學區委員表決新性教育課程（視頻）

By

東灣佛利蒙(Fremont)聯合學區備受爭議的性教育新課程,3月尾時經學區委員表決一讀通過,委員會週三晚舉行二讀表決,結果以3票對2票採納7至9年級的新性教育課程,但4至6年級的新性教育課程,則以3票對2票被否決,而在學區委員表決前,支持和反對課程的家長再次在會議上表態。

會場週三晚坐無虛席,支持和反對新課程的家長,在公眾發言時間表態。

校區設立的新性教育課程簡稱3R’s,是為了迎合加州在2015年時公投通過的青年健康條例而訂立,目的是令性教育更全面。

佛利蒙聯合校區課程總監Linda Anderson說:”從4年級至9年級起,必須有LGBTQ資訊、性別包容及知識,另外增加了性關係,包含所有類型家庭,以及人口和性販賣問題等。”

佛利蒙聯合校區主席Yang Shao說:”性教育的指引,州府讓每個校區自行決定內容以及幾時教,因此從2月起惹這麼多爭議。”

這個新課程引起一群華裔家長反對,認為從4年級開始使用的性教育新教材,在描述性行為方面太露骨,不適合小學生,助長青年發生性行為,並對性病知識不正確等。



反對家長龍含之說:”4年級有一本輔導書,裡面說成正常的事,有很多黃色、色情的圖片。”

校區就回應指,有些教材書談及性行為內容,只是提供給家長的指引,幫助家長教導孩子,並非給孩子自己看。

反對新課程的家長要求校區提供另一套性教育教材,他們在網上發起反對聯署書,目前收集了近7,000個簽名。

不過,有支持新課程的家長就認為,性教育不能等,孩子及早與教師學習和平心討論,好過孩子自己從其他途徑探索性知識。

支持家長Asok Chatterjee說:”甚麼叫太露骨?我們在講自己的身體,性本身並不色情,除非你弄得色情,若不給予孩子所有幫他們成長的知識,這是大損失。”

