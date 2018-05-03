佛利蒙學區委員表決新性教育課程（視頻）

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東灣佛利蒙（Fremont）聯合學區備受爭議的性教育新課程，3月尾時經學區委員表決一讀通過，委員會週三晚舉行二讀表決，結果以3票對2票採納7至9年級的新性教育課程，但4至6年級的新性教育課程，則以3票對2票被否決，而在學區委員表決前，支持和反對課程的家長再次在會議上表態。

會場週三晚坐無虛席，支持和反對新課程的家長，在公眾發言時間表態。

校區設立的新性教育課程簡稱3R’s，是為了迎合加州在2015年時公投通過的青年健康條例而訂立，目的是令性教育更全面。

佛利蒙聯合校區課程總監Linda Anderson說：”從4年級至9年級起，必須有LGBTQ資訊、性別包容及知識，另外增加了性關係，包含所有類型家庭，以及人口和性販賣問題等。”

佛利蒙聯合校區主席Yang Shao說：”性教育的指引，州府讓每個校區自行決定內容以及幾時教，因此從2月起惹這麼多爭議。”

這個新課程引起一群華裔家長反對，認為從4年級開始使用的性教育新教材，在描述性行為方面太露骨，不適合小學生，助長青年發生性行為，並對性病知識不正確等。



反對家長龍含之說：”4年級有一本輔導書，裡面說成正常的事，有很多黃色、色情的圖片。”

校區就回應指，有些教材書談及性行為內容，只是提供給家長的指引，幫助家長教導孩子，並非給孩子自己看。

反對新課程的家長要求校區提供另一套性教育教材，他們在網上發起反對聯署書，目前收集了近7,000個簽名。

不過，有支持新課程的家長就認為，性教育不能等，孩子及早與教師學習和平心討論，好過孩子自己從其他途徑探索性知識。

支持家長Asok Chatterjee說：”甚麼叫太露骨？我們在講自己的身體，性本身並不色情，除非你弄得色情，若不給予孩子所有幫他們成長的知識，這是大損失。”

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