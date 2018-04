By

【KTSF 梁秋玉報導】

備受東灣佛利蒙(Fremont)聯合學區家長反對的性教育課程,日前經學區委員投票一讀通過新教育政策,預計學區最快於下個月決定新的性教育課程。

佛利蒙聯合學區週三晚的會議,吸引眾多家長出席並發言,表達反對意見,認為從4年級開始使用的性教育教材,在描述性行為方面太露骨,不適合小學生,而且在選課過程中缺少家長參與。

在聽取眾多家長發言後,學區委員直到凌晨一點多,才投票一讀通過新的性教育政策,當中包括性教育教材需經學區委員會批准,並允許家長可以為學生選擇退出部分或全部課程,然後選讀經過專業培訓老師教受的性教育課程。

另外,學區也會為4到6年級學生制定全面性的性教育教材,學區委員將於下次會議二讀這項新政策,並計劃於4月或5月的會議中,決定新的性教育教材內容。

