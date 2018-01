By

【KTSF】

東灣佛利蒙市(Fremont)週日發生持槍搶劫案,幾名疑犯目前在逃,事發時有鄰居聽到槍聲。

警方表示,週日凌晨約2點43分,在Summit Drive 3000號路段一棟民居,兩名居民在屋內聽到屋外有噪聲,走出屋外發現有4人意圖對停泊在該民宅的車道上的一輛車進行盜竊。

根據警方消息,當兩名事主嘗試阻止時,其中一名疑犯對他們開槍,其後該4名疑犯,包括2男2女逃離現場,警方隨後發現疑犯的棄車。

兩名事主受傷,已送院治療,無生命危險,警方呼籲任何有該案消息的民眾報警。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。