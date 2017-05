By

【KTSF】

一名登山者週一在攀登東灣的Mission Peak時,被響尾蛇咬傷。

事主是47歲的聖荷西局民,加州公路巡警表示,該名男子在行到山頂時,坐在石頭上,將手放下,之後被蛇咬傷。

該名男子被直升機送院時情況嚴重,經治療後晚上情況好轉。

這是東灣公園管理局過去一週接報的第6宗目擊響尾蛇事件,當局指隨著氣溫升高,春夏兩季是蛇的活躍季節。

當局向登山者提供安全貼士,登山時要多留意周圍情況,看看前方地面與腳下,響尾蛇的咬傷具有毒性,一旦受傷,需要立即報警就醫。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。