網絡公司WalletHub統計出全美最快樂的大城市,東灣佛利蒙市(Fremont)位列榜首。

WalletHub網站對全國180個大城市居民的精神狀態、收入及就業情況,以及社區與環境等因素而綜合評分,得分排第一位是佛利蒙市,社區與環境評分位列全國首位,南灣聖荷西綜合評分排名第三,但居民的精神狀態則排名第一。

灣區其他城市亦進入前25名,包括第13名的舊金山、第18名的東灣奧克蘭(屋崙),以及第22名的北灣Santa Rosa。

