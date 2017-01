By

東灣佛利蒙市警方發放一段住屋爆竊視頻,希望公眾能提供消息,協助追緝案中4名持械劫匪。

案發於12月8日晚上10時45分,地點在Cameron Hills住宅區,兩名戶主駕車回家後,疑犯被指從車庫尾隨戶主入屋,之後花了約一小時在屋中搜掠,並用槍威嚇戶主,各人搶走現金和財物後成功逃脫,事件中無人受傷。

4名疑犯犯案時都持有槍械,頭戴面罩和手套。

警方正在調查疑犯有否涉及其他案件,希望公開視頻後有人能認出疑犯的身分。

