【KTSF】

東灣佛利蒙市(Fremont)警方目前正在尋找一名失蹤的亞裔女子,希望公眾能夠提供協助。

警方表示,失蹤的亞裔女子是38歲的Manon Huang,社交媒體平台上顯示,週一晚8時Huang最後一次出現的地方是在Elizabeth湖附近。

Huang高5呎4吋,重160磅,黑色的頭髮,棕色眼睛,失蹤前穿著啡色外套,攜著粉紅色的手袋。

有她消息的民眾請撥打911聯絡警方。

