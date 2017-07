By

【KTSF】

東灣佛利蒙市(Fremont)日前發生縱火案,有人放火焚燒一面懸掛在民居外面的美國國旗,警方發放涉案汽車的閉路電視片段。

案發現場是Mission大道夾Pickering Avenue一個住宅,警方表示7月16日星期日早上7點左右,屋主報警表示,有人焚燒懸掛在住宅前面的一面美國國旗。

警方查看附近民居的閉路電視片段,相信片段中的汽車是匪徒駕駛的汽車。

警方表示,涉案汽車是一輛淺色房車,有可能是比較新款的Honda Civic,汽車後面安裝了深色玻璃的車窗。

警方呼籲見過涉案汽車的人士與警方聯絡,電話:(510) 790-6900。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。