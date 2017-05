佛利蒙漢揮舞金屬管威脅路人 與警追逐中槍送院

By

東灣佛利蒙市(Fremont)一個購物商場附近,週一發生涉及警員的槍擊案,疑犯中槍送院。

事發位於Mowry大道夾Blacow街一個購物中心的附近,警方於週一下午4時左右接到市民報案指,一名男子在購物中心的停車場內,手持及揮舞著十吋長的金屬管,並對途人造成威脅。

警方到達現場,發現男疑犯後雙方展開追逐,喝令他停下來,放下武器。

從目撃者所拍攝的片段中可以看到,一名男子中槍後倒在地上。

有目擊者說,當時正在駛向事發現場,車窗調下,然後聽到幾聲槍聲,他當時並不知道是槍聲。

中槍的男疑犯被送往當地醫院,警方目前未有公開疑犯的身分,案件仍在進行調查,而開槍的警員正循例接受行政休假。

這次已經是佛利蒙市今年以來第4宗涉及警員的槍擊案。

