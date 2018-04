By

【KTSF】

東灣佛利蒙市880公路北行線週三早上發生致命車禍,一名乘客傷重死亡。

事發於早上9時42分左右,一輛黑色四門房車當時在880公路北行線行駛,在駛至South Fremont大道附近時,與一輛綠色SUV多功能車相撞。

綠色多功能車失控,翻轉多次,車內一名乘客當場死亡。

駕駛綠色多功能車的司機受傷,已送院治療,黑色房車司機則無礙。

事發後,加州公路巡警封閉3條行車線進行調查,導致公路大塞車。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。