佛利蒙聯合學區例會 華裔家長對性教育課程提異議（視頻）

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【KTSF 梁秋玉報導】

東灣佛利蒙市（Fremont）聯合學區委員週三晚召開例會，有華裔家長出席會議，反對加州新修訂的性教育課程。

佛利蒙聯合學區的會議週三討論的主題，雖然並非性教育課程，不過仍有家長出席會議，希望提出他們的看法，因為加州有一個針對青少年健康的新法案，州教育部也要根據這個法案，根據性別來重新制定性教材。

許多華裔家長都認為，新教材部分內容並不適合小學生，

家長Jennifer說：”性教育是可以教，但是沒必要講那麽多細節，因為有一些家長提出來好像學校對這些教材，好像是要引導他們，不光是要講生理方面的，更是講一些從我們倫理方面來講，比較超前的一些性行為，甚至是一些性方式，我覺得沒有必要講那麼多，小孩大了就自然會慢慢懂了。”

前佛利蒙聯合學區委員吳葦（Ivy Wu）說：”我們今天來不是說不應該教小孩子性教育，而是說根據加州的教育大綱來說，應該教6個內容，全人的教育，全人的健康教學，包括心理、情緒、營養、身體健康，包括煙草，就是各種健康課程，可是我們學區只有專門專注在性慾和青春期上，所以家長覺得這是一個不適當的教學方法。”

家長希望先將他們的意見反映給學區委員，然後可以放到下一次學區會議中討論。

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