佛利蒙聯合學區例會 華裔家長對性教育課程提異議（視頻）

By

【KTSF 梁秋玉報導】

東灣佛利蒙市(Fremont)聯合學區委員週三晚召開例會,有華裔家長出席會議,反對加州新修訂的性教育課程。

佛利蒙聯合學區的會議週三討論的主題,雖然並非性教育課程,不過仍有家長出席會議,希望提出他們的看法,因為加州有一個針對青少年健康的新法案,州教育部也要根據這個法案,根據性別來重新制定性教材。

許多華裔家長都認為,新教材部分內容並不適合小學生,

家長Jennifer說:”性教育是可以教,但是沒必要講那麽多細節,因為有一些家長提出來好像學校對這些教材,好像是要引導他們,不光是要講生理方面的,更是講一些從我們倫理方面來講,比較超前的一些性行為,甚至是一些性方式,我覺得沒有必要講那麼多,小孩大了就自然會慢慢懂了。”

前佛利蒙聯合學區委員吳葦(Ivy Wu)說:”我們今天來不是說不應該教小孩子性教育,而是說根據加州的教育大綱來說,應該教6個內容,全人的教育,全人的健康教學,包括心理、情緒、營養、身體健康,包括煙草,就是各種健康課程,可是我們學區只有專門專注在性慾和青春期上,所以家長覺得這是一個不適當的教學方法。”

家長希望先將他們的意見反映給學區委員,然後可以放到下一次學區會議中討論。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。