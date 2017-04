By

【KTSF 崔凱橋報導】

東灣佛利蒙市週日晚發生一宗涉及警員的槍擊案,事件中一人死亡。

事發於晚上11時37分左右,地點在Fremont大道35015號的7-11便利店外,當時,隸屬東灣分區公園局(East Bay Regional Parks)的警員召換佛利蒙市警方增援,報稱在一輛汽車發現槍械,當時有數人在車內。

佛利蒙市警員到場後,看到一名疑犯逃走,疑犯跑到對面馬路,位於Decoto路3860號Walgreens分店後面的小巷,追截的警員在小巷中向疑犯開槍,將疑犯擊斃,事件中沒有其他人受傷。

開槍的警員已行政休假,協助調查事件,警方尚未公布案件的細節。

警方一度需要封閉附近路段進行調查,目前道路已重開。

