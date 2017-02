By

【KTSF 林佩樺報導】

東灣佛利蒙市因為黃燈時間縮短,誤開不少闖紅燈罰單,市府承認錯誤,並將退回罰單罰款。

0.7秒能造成多大的差異?答案是5,000萬元,本月初5號電視台KPIX報導,佛利蒙市兩座紅燈越線照相裝置,分別位於Mowry Ave和Farewell Drive,以及Mowry Ave和Blacow Rd兩個十字路口,黃燈時間從原本的4.7秒縮減為4秒。

當局起初將錯誤推給市府實習生,現在承認錯誤,佛利蒙市將退還4,900萬元罰款給被罰者。

居民Suresh Bazaj說:”他們說這是操作不當,任何人都該看到,罰單的數量增加一倍,應該要有警示,沒有質量控制,沒有監管。”

但在罰款退回之前,要經過阿拉米達縣高等法院的同意。

