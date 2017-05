By

【KTSF 崔凱橋報導】

東灣佛利蒙市政府向600多名去年在市內因為被攝錄機拍攝到衝紅燈的駕駛者,退還部分罰款。

本地KPIX電視台今年年初的調查報導發現,佛利蒙市Mowry大道兩個安裝了衝紅燈攝錄機的路口,由黃燈轉為紅燈的時間太短,導致罰單數目大幅上升。

672名去年2月1號至4月7號期間收到罰單的駕駛者,將會收到147元退款,原本的罰款接近500元,而這筆退款金額原本是市府的收入。

