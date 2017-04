佛利蒙市汽車拍賣場大火 逾30輛汽車焚毀

By

【KTSF 陳嘉琪報導】

東灣佛利蒙市ㄧ個停車場週六發生火警,超過30輛汽車被燒毀,起火的原因是什麼呢?

污黑的濃煙由遠處清晰可見,多輛汽車著火焚燒,消防部門指出,大風令火勢迅速蔓延。

火警於週六約4時30分發生,這間汽車拍賣公司當時並沒有營業,消防部門指,停車場內有ㄧ名保安員,但他沒有立即發現汽車起火。

消防部指,ㄧ輛位於停車場中間的汽車突然起火,受到風勢的影響,火勢迅速波及到附近至少30至40輛汽車,停車場附近沒有供水裝置,消防員要從幾條街外接駁喉管取水救火。

消防部最後用了超過ㄧ小時才將火救熄,發言人指,完全救熄ㄧ輛著火的汽車需要大量的水,而現場有數十輛著火的車,而且車與車非常靠近,所以需要用上一段時間才能接近汽車,救火亦須時。

肇事停車場屬於Insurance Auto Auction,是專門接收從保險公司送來的舊車,並將車轉售圖利。

