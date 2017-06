By

【KTSF 黃恩光報導】

東灣佛利蒙市(Fremont)警方拘捕一名男子,他涉嫌與兩宗搶頸鏈案有關。

21歲佛利蒙市居民Kenyon Thomas,涉嫌本月9號和16號兩個星期五,分別在Trafalgar Road以及Charter Square購物廣場的停車場搶頸鏈。

事主以及目擊者認出疑犯駕駛的綠色Buick汽車,探員根據現場附近一個社區閉路電視的片段,認出Thomas的汽車,再沿著線索找到他,將他拘捕,他向警方承認搶頸鏈。

