東灣佛利蒙市(Fremont)警方上週六拘捕一名男子,他被指與市內兩宗劫案有關。

21歲佛利蒙市男子Keyon Thomas涉嫌打劫被捕,第一宗案件在6月9日於Trafalgar路發生,受害人報稱搶匪是一名非洲裔男子,駕駛一輛綠色Buick汽車,掛上紙車牌。

第二宗案件在Charter Square購物中心的停車場發生,受害人報稱搶匪是非洲裔男子,同樣駕駛綠色Buick汽車,也是掛上紙車牌。

警方翻看附近閉路電視拍下的視頻後,成功查出疑犯的汽車,並鎖定其身分。

警方於上週六在Lake Mask Place將涉案男子拘捕,警方稱他已承認犯下兩宗案件。

