東灣青年涉在酒店性侵女子 持刀指嚇另一人被捕

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東灣佛利蒙市（Fremont）一名男子，涉嫌在9月和本月初，先後在南灣Milpitas市性侵犯一名女子和持刀指嚇另一人，已被警方拘捕。

26歲男子Shandon Travalis Lawson已被警方拘捕，他被指於10月2日在Valley Way 400號的Brookside Inn，持刀指嚇一名19歲沙加緬度女子。

女受害人需要從二樓跳下地面逃走，之後報警求助。

警方到場後，很快找到懷疑涉案的Lawson，他當時身處酒店的停車場，身穿綠色建築工人背心，他被捕後還押聖他克拉縣監獄，保釋金定為1,605,000元。

警方調查後，發現Lawson也懷疑涉及9月26日清晨4時，在南Main街66號的Baymont Inn and Suites發生的另一宗性侵犯案。

受害人是一名21歲聖荷西女子，一名男子持刀威脅受害人與他發生性行為，涉案男子當時身穿黃色反光建築工人背心。

涉案男子接著搶走受害人身上的現金，再將她綑綁，之後逃離現場。

Lawson除了被控觸犯性侵犯罪，也涉嫌犯下打劫、用致命武器襲擊他人、勒頸、刑事恐嚇、非法禁錮等控罪。

任何人如能就案件提供消息，請聯絡Milpitas市警方，電話：(408) 586-2400，匿名報案熱線：(408) 586-2500。

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