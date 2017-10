東灣青年涉在酒店性侵女子 持刀指嚇另一人被捕

By

東灣佛利蒙市(Fremont)一名男子,涉嫌在9月和本月初,先後在南灣Milpitas市性侵犯一名女子和持刀指嚇另一人,已被警方拘捕。

26歲男子Shandon Travalis Lawson已被警方拘捕,他被指於10月2日在Valley Way 400號的Brookside Inn,持刀指嚇一名19歲沙加緬度女子。

女受害人需要從二樓跳下地面逃走,之後報警求助。

警方到場後,很快找到懷疑涉案的Lawson,他當時身處酒店的停車場,身穿綠色建築工人背心,他被捕後還押聖他克拉縣監獄,保釋金定為1,605,000元。

警方調查後,發現Lawson也懷疑涉及9月26日清晨4時,在南Main街66號的Baymont Inn and Suites發生的另一宗性侵犯案。

受害人是一名21歲聖荷西女子,一名男子持刀威脅受害人與他發生性行為,涉案男子當時身穿黃色反光建築工人背心。

涉案男子接著搶走受害人身上的現金,再將她綑綁,之後逃離現場。

Lawson除了被控觸犯性侵犯罪,也涉嫌犯下打劫、用致命武器襲擊他人、勒頸、刑事恐嚇、非法禁錮等控罪。

任何人如能就案件提供消息,請聯絡Milpitas市警方,電話:(408) 586-2400,匿名報案熱線:(408) 586-2500。

