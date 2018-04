By

東灣佛利蒙市(Fremont)警方週二拘捕一名19歲青年,他被指涉嫌持械綁架一對母子。

警方表示,上週六早上約9點07分,一名35歲的女子和她的孩子在Valpey Park大道上行走,疑犯被指駕車靠近路口,上前向事主表示,他迷路想問路,但隨後就拿出槍,指嚇事主上車,事主隨即抱起孩子逃跑,疑犯亦駕車逃離現場。

事後警方根據附近居民的監控錄像,找到疑犯的車,並將其拘捕。

警方證實被捕男子名叫Alexander Arriola,警方在他車上搜到一支屬於他的手槍,目前疑犯被收押在阿拉米達縣(Alameda)監獄,被控多項重罪,包括兩項企圖綁架和一項危害兒童重罪。

警方相信疑犯可能犯下其他罪案,呼籲民眾提供線索。

