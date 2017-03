By

【i-CABLE】

東灣佛利蒙市警方週一晚拘捕一名男子,他涉嫌用椅子襲擊家人。

警方於晚上11時53分接報,來電者被指喝醉酒,報稱家中有人持利刀對著他。

來電者當時語氣非常不快,威脅說如果警方還不派人來,將要致電特朗普。

警員到場後,知悉原來是來電者與家人爭執期間,首先用椅子襲擊家人。

涉案的31歲男子涉嫌用致命武器襲擊他人被扣查。

