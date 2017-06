男子圖爆竊佛利蒙住屋 戶主看手機即時視頻揭發報警

By

【KTSF 黃恩光報導】

東灣佛利蒙市(Fremont)一名居民,透過傳到他手機的即時錄像,看到有人企圖入屋爆竊後報警,警方出動直升機,又動用消防部門的無人駕駛飛機,找到匪徒並且拘捕了他。

被捕的疑犯是19歲Newark居民Demetrius Wells,他涉嫌本週一上午將近10點,在Eucalyptus Terrace 34000號地段,企圖爆竊一棟住宅。

男事主當時不在家,和孩子們外出騎單車,警方表示,男事主的手機收到通知,得知家裡的警報啟動,然後事主在手機看到匪徒嘗試從住宅後面進入屋內。

男事主立刻報警,加州公路巡警出動直升機,佛利蒙消防局則派出無人駕駛飛機,在現場一帶搜索,最後警方在附近一個住宅的後院抓到正在那裡躲藏的疑犯。

