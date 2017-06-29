男子圖爆竊佛利蒙住屋 戶主看手機即時視頻揭發報警

【KTSF 黃恩光報導】
東灣佛利蒙市（Fremont）一名居民，透過傳到他手機的即時錄像，看到有人企圖入屋爆竊後報警，警方出動直升機，又動用消防部門的無人駕駛飛機，找到匪徒並且拘捕了他。
被捕的疑犯是19歲Newark居民Demetrius Wells，他涉嫌本週一上午將近10點，在Eucalyptus Terrace 34000號地段，企圖爆竊一棟住宅。
男事主當時不在家，和孩子們外出騎單車，警方表示，男事主的手機收到通知，得知家裡的警報啟動，然後事主在手機看到匪徒嘗試從住宅後面進入屋內。
男事主立刻報警，加州公路巡警出動直升機，佛利蒙消防局則派出無人駕駛飛機，在現場一帶搜索，最後警方在附近一個住宅的後院抓到正在那裡躲藏的疑犯。
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