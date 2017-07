佛利蒙列全美最安全城市 兩年來零兇殺案（視頻）

By

作為灣區第四大城市的東灣佛利蒙市(Fremont),目前是全美大城市中最安全的城市之一,從2015年至今,兇殺案記錄為零。

據舊金山紀事報報導,人口超過23萬的佛利蒙市,是灣區第四大城市,但近兩年佛利蒙市與其它三大城市聖荷西、奧克蘭及舊金山相比,卻是唯一沒有兇殺案的城市/

而過去5年的佛利蒙市的兇殺案總和也只有8宗,佛利蒙市警方表示,從1995年到 2015年,該市的暴力罪案,包括搶劫、攻擊和強姦下降了72%,而全加州這類罪案則下降45%。

佛利蒙市雖然是大城市,不過只有195名正式警員,與州內其它城市相比,警員配置率算是最低的城市之一。

警方將安全功勞歸功於良好的警民合作,守望相助,尤其是佛利蒙市居民安全意識強,大部分住宅都裝有監控攝影機,當局也在進出佛利蒙市的主要路口安裝了車牌號碼自動記錄儀,協助追踪及查找罪犯車輛。

美國人口普查局數據顯示,佛利蒙市人口及收入結構近些年也出現明顯變化,中間平均年齡2015年是37.6歲,比2000年增加了3.1歲,家庭中間年收入也由77,000元增至105,000元,而且印度裔及其他亞裔人口目前在佛利蒙市佔大多數。

另外 由SafeWise.com網站公佈的2017年加州最安全城市,大部分都在南加州,暴力及財產犯罪率相對較低。

灣區今年進入前十名的是兩個中半島城市,Foster City及 Hillsborough市,分別排名第六和第十。

