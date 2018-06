By

【KTSF 歐志洲報導】

東灣佛利蒙市(Fremont)警方目前正在尋找一名進入一位女子家暴露自己的男子。

警方透露,涉案男子涉嫌在上星期四凌晨2點20分,進入位於Andromeda Circle一間民宅,他涉嫌從屋後沒有上鎖的玻璃門進入屋內。

當時在屋內的18歲女子聽見聲音醒來,看到男子在她睡房門外赤裸,並有不雅的行為,在該名女子大聲叫喊後,該名男子就逃跑。

警方表示,涉案的是一名20多歲白人男子,身高約5呎5至6吋,棕色頭髮,左手臂有綠色環的刺青。

有任何消息的民眾,可以聯絡佛利蒙市警方,電話:(510) 790-6900。

