佛利蒙汽車撞傷踏單車男童 司機不顧而去

東灣佛利蒙市(Fremont)上週二下午有一輛汽車撞倒一名正在踏單車的男童,司機肇事後不顧而去,警方希望公眾能提供線索,追緝該名司機的下落。

事發於下午3時半左右,一輛棗紅色Chevrolet四房汽車當時在Fremont大道夾Blacow路駛出一個購物中心,途中撞倒一名正在踏單車的男童。

男童跌倒在地,撞傷頭部受傷,沒有生命危險。

肇事司機接著沿Blacow路東行逃逸,由於事故沒有即時向警方通報,警員到場時,並沒有發現太多證據。

警方並沒有肇事汽車的車牌號碼,只知道該輛汽車是一輛棗紅色Chevrolet四房汽車,司機是一名年約30餘歲的拉美裔男子,中等身材。

任何人如能對車禍提供消息,請聯絡佛利蒙市警方,電話:(510) 790-6800,內線3,或發送電郵往:Jshannon@fremont.gov,或上網:https://local.nixle.com/tip/alert/6216337.

