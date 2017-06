By

東灣佛利蒙市的680公路北行線週三早上發生致命交通意外,事故涉及一輛大貨車和另一輛汽車。

加州公路巡警於早上8時21分接獲舉報,車禍現場位於Mission大道以南的680公路北行線。

警方稱,一輛汽車從後撞上一輛大貨車,駕駛汽車的司機當場死亡。

車禍後,警方需要封鎖北行線右邊一條行車線進行調查。

