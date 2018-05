有網民質疑佛利蒙新糖水甜品舖有否獲香港授權（視頻）

By

【KTSF 郭柟報導】

最近在東灣佛利蒙市(Fremont)開了一間”滿記甜品”餐廳,名字同香港著名的連鎖糖水甜品舖滿記甜品一模一樣,有網民質疑,位於佛利蒙市的店舖,是否從香港授權的分店。

位於佛利蒙市的”滿記甜品”餐廳開張第3日,招牌、餐廳格局、食物和飲品都同香港的滿記甜品一模一樣。

除此之外,在Yelp社交網站,亦都可以找到佛利蒙地址餐廳的網站,版面亦都同香港滿記甜品的官方網站幾乎一模一樣,分別在於香港網站的分店資料是沒有美國店面,而美國網站就加了佛利蒙店舖地址。

香港滿記甜品集團在上星期三發出一份澄清啟事,叫人提防有可疑網站及非授權”滿記甜品”餐廳,聲明入面列明,滿記集團並無直接或間接透過第三方,邀請或授權於美國以”滿記甜品”經營任何餐廳,亦表示會保留向有關人士提出法律訴訟的權利。

究竟佛利蒙市的”滿記甜品”,算不算有抄襲或侵權行為呢?本台問過一位律師。

楊文玉律師說:”香港的滿記甜品公司,他們已經在美國有註冊的商標,而且他們的商標是包含餐廳等服務,他們已經有這個商標權,所以別人不能用他們的商標,香港的公司有權利發信或做別的動作保護他們的商標。”

本台亦訪問過佛利蒙”滿記”的經理Ben Tam,對於他們是否獲授權從香港總公司那邊來美國開分店,他回答說:”這個我不是很清楚,據我所知,我老闆說香港那邊有代理過來,(香港那邊發了聲明,表示未授權在美國或新西蘭開設或經營分店,你的老闆知道這件事嗎?)我都有問過,他說現時有內部問題,詳情我就不太清楚,但是他說是有分店的。”

佛利蒙”滿記”亦都發過電郵給本台表示,美國這邊有人去中國簽署了在美國開分店的專營權合約,但可能不是跟法定東主簽約,有內部法律問題要解決。

對方又附上一張列出滿記甜品(上海)有限公司資料的圖片,本台再追問對方是否曾與這間滿記甜品(上海)有限公司簽約,對方就沒有正面回應,只是說已進入司法程序,不方便透露更多資料,但對方補充,目前他們有足夠證據進行抗辯。

本台亦都嘗試聯絡滿記甜品(上海)有限公司,不過未獲回覆。

