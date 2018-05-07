有網民質疑佛利蒙新糖水甜品舖有否獲香港授權（視頻）

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【KTSF 郭柟報導】

最近在東灣佛利蒙市（Fremont）開了一間”滿記甜品”餐廳，名字同香港著名的連鎖糖水甜品舖滿記甜品一模一樣，有網民質疑，位於佛利蒙市的店舖，是否從香港授權的分店。

位於佛利蒙市的”滿記甜品”餐廳開張第3日，招牌、餐廳格局、食物和飲品都同香港的滿記甜品一模一樣。

除此之外，在Yelp社交網站，亦都可以找到佛利蒙地址餐廳的網站，版面亦都同香港滿記甜品的官方網站幾乎一模一樣，分別在於香港網站的分店資料是沒有美國店面，而美國網站就加了佛利蒙店舖地址。

香港滿記甜品集團在上星期三發出一份澄清啟事，叫人提防有可疑網站及非授權”滿記甜品”餐廳，聲明入面列明，滿記集團並無直接或間接透過第三方，邀請或授權於美國以”滿記甜品”經營任何餐廳，亦表示會保留向有關人士提出法律訴訟的權利。

究竟佛利蒙市的”滿記甜品”，算不算有抄襲或侵權行為呢？本台問過一位律師。

楊文玉律師說：”香港的滿記甜品公司，他們已經在美國有註冊的商標，而且他們的商標是包含餐廳等服務，他們已經有這個商標權，所以別人不能用他們的商標，香港的公司有權利發信或做別的動作保護他們的商標。”

本台亦訪問過佛利蒙”滿記”的經理Ben Tam，對於他們是否獲授權從香港總公司那邊來美國開分店，他回答說：”這個我不是很清楚，據我所知，我老闆說香港那邊有代理過來，（香港那邊發了聲明，表示未授權在美國或新西蘭開設或經營分店，你的老闆知道這件事嗎？）我都有問過，他說現時有內部問題，詳情我就不太清楚，但是他說是有分店的。”

佛利蒙”滿記”亦都發過電郵給本台表示，美國這邊有人去中國簽署了在美國開分店的專營權合約，但可能不是跟法定東主簽約，有內部法律問題要解決。

對方又附上一張列出滿記甜品（上海）有限公司資料的圖片，本台再追問對方是否曾與這間滿記甜品（上海）有限公司簽約，對方就沒有正面回應，只是說已進入司法程序，不方便透露更多資料，但對方補充，目前他們有足夠證據進行抗辯。

本台亦都嘗試聯絡滿記甜品（上海）有限公司，不過未獲回覆。

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