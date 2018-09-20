選舉專題：佛利蒙第一選區華裔候選人黃潔宜（視頻）

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【KTSF 萬若全報導】

東灣佛利蒙市（Fremont）在11月6日選舉中，市議員首次採取分區選舉，共有六個選區，其中三個選區有空缺，分別是第一、第四及第六選區，這次第一選區有一位華裔候選人黃潔宜（Teresa Keng）。

黃潔宜在佛利蒙市開餐館，讓學生在她的餐館用餐籌款。

當老闆娘的她，有時需要一早起床，親自幫學生煮珍珠奶茶，她的餐館也經常為慈善組織辦籌款，加上過去一直在台灣會館的長青學苑教長者英文，雖然是政治素人，但是廣結善緣，這次佛利蒙市議員選舉，首次採取分區選舉，黃潔宜住在西北邊的第一選區。

黃潔宜說：”佛利蒙市北邊，十幾年來都沒有人代表我們，在市議會做我們的代表，這次佛利蒙市是第一次做分區選舉，同時也增加兩個席位，所以我們覺得這是個機會，所以來試試看。”

黃潔宜說，佛利蒙市太大，唯一這個區沒有社區中心，對居民十分不方便。

黃潔宜說：”因為佛利蒙市很大很長，現在交通越來越塞車，佛利蒙市只有一個老人中心，是在佛利蒙市南邊，從我們這邊如果早上要開車到南邊都要半小時，如果長者沒有開車，家人開車載他去，來回開車一小時，所以很不實際。”

佛利蒙市族裔多元化，社區中心也可以讓不同族裔的市民辦活動，互相認識。

此外，黃潔宜說，由於這一區靠近880公路，這幾年治安亮起紅燈，搶案頻傳，佛利蒙市只有一個警察局。

黃潔宜說：”我是建議在社區中心裡面，就可以設一個分局，這樣不用說蓋一個分局，預算會減少很多。”

第一選區共有三位候選人，分別是黃潔宜、Jose Oropeza、Chandrakala (Chandu) Siramdas。

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