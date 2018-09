選舉專題：佛利蒙第一選區華裔候選人黃潔宜（視頻）

By

【KTSF 萬若全報導】

東灣佛利蒙市(Fremont)在11月6日選舉中,市議員首次採取分區選舉,共有六個選區,其中三個選區有空缺,分別是第一、第四及第六選區,這次第一選區有一位華裔候選人黃潔宜(Teresa Keng)。

黃潔宜在佛利蒙市開餐館,讓學生在她的餐館用餐籌款。

當老闆娘的她,有時需要一早起床,親自幫學生煮珍珠奶茶,她的餐館也經常為慈善組織辦籌款,加上過去一直在台灣會館的長青學苑教長者英文,雖然是政治素人,但是廣結善緣,這次佛利蒙市議員選舉,首次採取分區選舉,黃潔宜住在西北邊的第一選區。

黃潔宜說:”佛利蒙市北邊,十幾年來都沒有人代表我們,在市議會做我們的代表,這次佛利蒙市是第一次做分區選舉,同時也增加兩個席位,所以我們覺得這是個機會,所以來試試看。”

黃潔宜說,佛利蒙市太大,唯一這個區沒有社區中心,對居民十分不方便。

黃潔宜說:”因為佛利蒙市很大很長,現在交通越來越塞車,佛利蒙市只有一個老人中心,是在佛利蒙市南邊,從我們這邊如果早上要開車到南邊都要半小時,如果長者沒有開車,家人開車載他去,來回開車一小時,所以很不實際。”

佛利蒙市族裔多元化,社區中心也可以讓不同族裔的市民辦活動,互相認識。

此外,黃潔宜說,由於這一區靠近880公路,這幾年治安亮起紅燈,搶案頻傳,佛利蒙市只有一個警察局。

黃潔宜說:”我是建議在社區中心裡面,就可以設一個分局,這樣不用說蓋一個分局,預算會減少很多。”

第一選區共有三位候選人,分別是黃潔宜、Jose Oropeza、Chandrakala (Chandu) Siramdas。

