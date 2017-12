佛利蒙婦與孩子散步被搶金鏈 警緝非裔匪徒

By

東灣佛利蒙市(Fremont)週二下午發生搶頸鏈案,警方原本拘捕一名男子,但由於受害人無法確認他是匪徒,該名男子最後獲釋。

事發於中午1時40分左右,地點在Bidwell路以北的Fremont大道39800號路段,當時女受害人正與孩子散步,期間一名男子突然把女受害人推跌,再搶走她戴在頸上的金鏈,之後拔足逃跑。

案發後不久,有交通警員發現一名疑似匪徒的男子,該名男子看到警員後,立即跨過附近的圍欄逃跑。

該名男子在跑至Fremont大道夾Stevenson大道時被警員拘捕,但由於女受害人無法確定他就是犯案的匪徒,警方最終將他釋放。

警方稱,在案中,匪徒首先問女受害人可否使用她的手機,女受害人拒絕後,匪徒伸手搶去她戴在頸上的金鏈。

一名警員在追捕過程中受輕傷。

匪徒被指是非洲裔,身材瘦削,短黑髮,犯案時身穿深藍色連帽外套及長褲。

