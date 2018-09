By

東灣佛利蒙市(Fremont)Warm Spring大道上,一個眾多華人光顧的購物中心週六發生罕見意外,一輛汽車懷疑失控,撞毀多輛汽車後,再撞入一間披薩店。

事發後,一輛7人車停在披薩店門口,店鋪大門碎裂,外牆亦嚴重損毀,多名消防員及警員隨即趕到現場。

消息指,案件大約在週六早上9時至9時半發生,一輛汽車懷疑失控,先撞向停在永和超市前的四輛汽車,最後再撞入披薩店。

根據披薩店網上的資料顯示,店鋪週六是早上11時開始營業,相信事發時無顧客在店內。

有目擊者指,事件中無人受傷,永和超市剛剛位於披薩店的旁邊,超市表示,意外沒有影響到超市,週日仍然繼續營業。

至於事故發生的原因,警方仍在調查當中。

