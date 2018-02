By

【KTSF】

東灣佛利蒙市(Fremont)有兩兄弟涉嫌使用假文件,對5名物業業主進行租房欺詐,導致業主合共損失高達12萬元。

根據警方消息,30男子Mohammed Said Qadir,以及42歲男子 Habibullah Said Qadir自2015年起,使用無效支票支付房租,並與年長的父母一起住了幾個月才被趕走。

警方透露,案中的幾名業主表示,他們被逼使用耗費大量時間和金錢的民事程序來趕走兩兄弟,其中一名業主在去年4月報警揭發案件。

上月該兩兄弟涉嫌身份盜竊和欺詐被捕,其中一名更涉及無證經營流動餐車。

阿拉米達縣(Alameda)地檢處對兩人提出訴訟,目前兩人均保釋候審,佛利蒙市警方呼籲民眾,如有該案的消息請即報警。

